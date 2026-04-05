Gündem
AA 05.04.2026 06:35

Adım adım kentsel dönüşüm kredisinin detayları

İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için Dünya Bankası finansmanıyla sağlanan 3 milyon liralık kredi paketi devreye alındı. 0,69 faiz oranı, 180 ay vade ve ilk yıl ödemesiz dönem gibi avantajlar sunan dev destekten kimlerin, hangi şartlarla yararlanabileceği belli oldu.

[Fotograf: AA]

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul için sunduğumuz 3 milyon liralık yeni kentsel dönüşüm kredisinde, 'Nasıl başvuru yapılır? Kredi koşulları neler?' Dev destek paketimize dair merak edilenler." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan kentsel dönüşüm projesinin detayları şöyle:

Birinci kategori: Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde, kendisi ve hane halkı bireyleri üzerinde riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler.

İkinci kategori: Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)

Üçüncü kategori: Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hane halkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hane halkı reisi kadın olan haneler.

Dördüncü kategori: A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,25 oranında faiz indirimi yapılacak. Örneğin 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + (A sınıfı) 0,50= yıllık 1,25 oranına varan indirimden faydalanabilecek."

Başvuru şartları

Bakan Kurum'un paylaşımına göre, krediye başvurmak isteyenlerin, açık devam eden icra, haciz kaydı olmaması gerekiyor. Kredinin aylık taksit ödeme tutarının, belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirine oranının yüzde 70'i aşmaması isteniyor.

Murat Kurum, başvuru ve sözleşme detaylarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşır. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekir.

Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve Başkanlık onayına gönderir.

Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından hak sahipleri, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlar. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunurlar.

İlk yıl ödemesiz 3 milyon liraya kadar kredi

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Bakanlık koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" İADŞP kapsamında 3 milyon liraya varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek.

Proje kapsamında İstanbul'da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0,69 faiz oranıyla, 3 milyon liraya kadar kredi finansmanı sunulacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çocuklar ve gençler için 'İslam Dini Atlası'
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
