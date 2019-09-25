Gündem
Adana'daki terör saldırısında yaralananlar taburcu edildi25 Eylül 2019 Çarşamba 16:28 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:33
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Adana'daki terör saldırısına ilişkin, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda." dedi.
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Adana'daki terör saldırısına ilişkin, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...