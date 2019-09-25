31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddiası25 Eylül 2019 Çarşamba 14:55 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:27
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, görevi ihmal suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bir kısmını tamamladı.
Soruşturma sonucunda Kadıköy ve Ataşehir ilçelerindeki sandıklarda görev yapan sandık başkanı ve üyesi 41 sanık hakkında, "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.
Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Kaynak: AA