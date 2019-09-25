Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte konuştu.

Erdoğan, "Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır. BM'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz." dedi.

Keşmir'in adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyette olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Keşmir) önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hindistan'ın Azad Keşmir'de geldiği noktanın tanımı mümkün değil. Şu anda Azad Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir. https://t.co/j1jm3WJ3cT pic.twitter.com/Qa44H2F208 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Eylül 2019

"Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez." şeklinde konuşan Erdoğan, "Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele yönündeki çabalara öncülük etmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış dini İslam'ı terörle bir araya getirmek çok çok büyük iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez.https://t.co/1OyY9Sk495 pic.twitter.com/69t4hHTERg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Eylül 2019

Kaynak: AA