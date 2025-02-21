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TRT Haber 21.02.2025 12:30

Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ya da insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini güncelledi. Konya'da bir restoranda Adana kebabında domuz eti tespit edildi.

Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilikleri belirleyip ifşa etmeye devam ediyor.

Denetimler sonucu taklit ve tağşiş yapılan ürün listesi güncellendi.

Son olarak Konya'da bir restoranda Adana kebabından domuz eti çıktı.

Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar

Denetimlerde sürülebilir peynirde küf ve maya oluşumunu engelleyen kimyasal bulundu.

Pul biber ve poşet çayda gıda boyası, enerji içeceğinde ilaç etken maddesi belirlendi.

Listeye yeni eklenen ürünlerde ayrıca sucukta kanatlı hayvan eti, peynir ve yoğurtta yağ oranının düşük olması gibi uygunsuzluklar tespit edildi. İlgili işletmelere ceza uygulandı.

Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar

2 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Bakanlık, uygunsuzluk tespit ettiği her ürünü'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden paylaşıyor.

Sağlığa zararlı 201, Taklit- Tağşiş yapılmış bin 58 ürün listede yer aldı

Bu kapsamda kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 201, Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise bin 58 oldu.

Güncel listeye ulaşmak için tıklayınız

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Adana Gıda Konya Tarım ve Orman Bakanlığı
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