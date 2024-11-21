Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.11.2024 12:02

Adalet Bakanı Tunç: Sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik Meclis'teki provokasyonunu kınayarak, "Sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil" dedi.

Adalet Bakanı Tunç: Sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meclis'te, CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı engellemeye çalışmasını şiddetle kınayan Tunç, "Bu tür çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz, aziz milletimiz yeri geldiğinde bunun hesabını da sorar" ifadesini kullandı.

 

"Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz"

Bakan Tunç, yapılan provokasyona ilişkin şöyle devam etti: 

"Demokrasilerde bu tür saldırılara eylemlere yer yoktur. Bu şekilde engellemelerle plan bütçe komisyonlarına girmek isteyen, toplantı için saatinde orada bulunmak isteyen bir bakanımızı engellemeye çalışmak, ona fiili eylemde bulunmaya çalışmak olmaz. Bu sözlü saldırıları şiddetle kınıyor, bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyoruz."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya TBMM Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
Ukrayna: Rusya, ülkeye yönelik bugünkü saldırısında balistik füze kullandı
12:29
Hamas: İsrail'in Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği katliam ABD'nin veto kararının sonucu
12:26
Pakistan'da militanların saldırılarında son 3 haftada en az 55 güvenlik görevlisi öldü
12:24
İznik Gölü kan kaybediyor: İskele karada kaldı
12:21
Visa ve Mastercard'a rekabet soruşturması açıldı
12:19
Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi
Marmara Bölgesi lodosun etkisinde
Marmara Bölgesi lodosun etkisinde
FOTO FOKUS
Kafesin içindeki güvercini yakalamak için yapmadığı kalmadı
Kafesin içindeki güvercini yakalamak için yapmadığı kalmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ