Adalet Bakanı Tunç: Sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meclis'te, CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı engellemeye çalışmasını şiddetle kınayan Tunç, "Bu tür çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz, aziz milletimiz yeri geldiğinde bunun hesabını da sorar" ifadesini kullandı.

"Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz"

Bakan Tunç, yapılan provokasyona ilişkin şöyle devam etti:

"Demokrasilerde bu tür saldırılara eylemlere yer yoktur. Bu şekilde engellemelerle plan bütçe komisyonlarına girmek isteyen, toplantı için saatinde orada bulunmak isteyen bir bakanımızı engellemeye çalışmak, ona fiili eylemde bulunmaya çalışmak olmaz. Bu sözlü saldırıları şiddetle kınıyor, bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyoruz."