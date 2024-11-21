Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.11.2024 12:00

Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 34 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 539 oldu.

Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” ünvanı verilişinin 96’ncı yıl dönümünü kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde ve başarıyla operasyonlarını devam ettirdiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 34’ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar 2 bin 539 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirmiştir.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki hudut karakolumuza teslim olmuştur."

89 bin 689 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunun altını çizerek, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 şahıs yakalanmış, 1934 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 941'e, engellenen kişi sayısı da 89 bin 689'a yükselmiştir" bilgisini paylaştı.
 

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Sınır Güvenliği Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
MSB kaynaklarından 'kılıçlı yemin' açıklaması: Mesele kılıç çatmak değil, disiplinsizliktir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
Ukrayna: Rusya, ülkeye yönelik bugünkü saldırısında balistik füze kullandı
12:29
Hamas: İsrail'in Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği katliam ABD'nin veto kararının sonucu
12:26
Pakistan'da militanların saldırılarında son 3 haftada en az 55 güvenlik görevlisi öldü
12:24
İznik Gölü kan kaybediyor: İskele karada kaldı
12:21
Visa ve Mastercard'a rekabet soruşturması açıldı
12:30
Adalet Bakanı Tunç: Sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil
Marmara Bölgesi lodosun etkisinde
Marmara Bölgesi lodosun etkisinde
FOTO FOKUS
Kafesin içindeki güvercini yakalamak için yapmadığı kalmadı
Kafesin içindeki güvercini yakalamak için yapmadığı kalmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ