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Gündem
TRT Haber 12.09.2024 11:06

Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Tunç, İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı.

Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanışında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in katlettiği Ayşenur'un hakkının savunulmaya devam edileceğinin altını çizen Bakan Tunç, “Ayşenur Ezgi Eygi’nin kanı yerde kalmayacak” dedi.

Bakan Tunç, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Vatandaşımızın İsrail’in terör saldırısıyla şehit olmasına sessiz kalamazdık" dedi.

 

 

İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi şehit etmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili, “İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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