Gündem
TRT Haber 17.03.2026 16:36

Adalet Bakanı Gürlek: Özgür Özel'in iftiralarına karşı yasal süreçleri başlatıyorum

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin " herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur" dedi. Bakan Gürlek, "İftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. 

"Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur." diyen Bakan Gürlek, "20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız." ifadelerini kullandı.

"Şahsımı hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır"

Bakan Gürlek açıklamasında başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatacağını vurguladı:

"Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum." 

