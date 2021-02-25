Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin pozitif bir gündem çerçevesinde ele alınması, terörle mücadelede yakın iş birliği, vize serbestisi ve Suriyeli sığınmacılar gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Gül, Meyer-Landrut'a görevinde başarılar diledi.

Meyer-Landrut da Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemesi için çaba göstereceğini söyledi.

Toplantıya, AB Delegasyonu heyeti ile Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek ve bakanlık yetkilileri katıldı.