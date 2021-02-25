Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül, Meyer-Landrut ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ve heyetini kabul etti.
Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin pozitif bir gündem çerçevesinde ele alınması, terörle mücadelede yakın iş birliği, vize serbestisi ve Suriyeli sığınmacılar gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Gül, Meyer-Landrut'a görevinde başarılar diledi.
Meyer-Landrut da Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemesi için çaba göstereceğini söyledi.
Toplantıya, AB Delegasyonu heyeti ile Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek ve bakanlık yetkilileri katıldı.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül Avrupa Birliği
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