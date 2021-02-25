Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 126 bin 527 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 658 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 210 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı 1192 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Aşılananların sayısı 8 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, aşılamalada 8 milyon doza ulaşıldığını belirterek şunları söyledi:

"Artık yerinde karar dönemine giriyoruz. Aşılama programımız başarıyla ilerliyor. 8 milyon doz aşı seviyesine ulaştık. Aşılamada ilk aşamanın sonuna yaklaştık. Tedarik ve planlamada sorunumuz yok. Kendi aşımıza sahip olmak bu süreçte daha güvenli olacak. Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İlk aşılama olduktan 42 gün sonra güvenli oluyor. Nüfusun yüzde 60'ını tamamlamadan güvenli olamayız."