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Adalet Bakanı Gül: İnsanların yaşam tarzı ile uğraşan zihniyet gericidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnsanların yaşam tarzı ile uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir ve bu gericilik eskide kaldı." dedi.

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Adalet Bakanı Gül: İnsanların yaşam tarzı ile uğraşan zihniyet gericidir

Personel Eğitim Merkezi açılışına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül daha sonra gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Gül'e Danıştay 2. Dairesinin TSK'da kadın personele başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetmesi soruldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay savcısının başörtüsüyle ilgili verdiği mütalaaya tepki gösterdi. Gül, "İnsanların yaşam tarzı ile uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir ve bu gericilik eskide kaldı." dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarının satır başları şöyle;

"2019'a girdiğimiz bu yılda hala insanların kafasındaki örtü ile hala insanların ideolojisi ile düşüncesi ile yaşam tarzı ile uğraşan zihniyet gerici bir zinhiyettir.

Bu gericilik geride kaldı. Türkiye artık çağdaş ileriye insan haklarına daha özgürlükçü bir yaklaşıma doğru önemli mesafeler elde etmiş bir ülkedir.

Hem Anayasa mahkemesi hem danıştay hem yargıtay, hukukun tüm mekanizmaları
başörtüsünü özgürlük olarak görmekte ve başörtüsüne karşı yapılan saldırıları hukuk dışı olarak görmektedir. Türkiye artık geriye değil ileriye bakacaktır.

Dolayısı ile Danıştay' a bu görüşe itibar etmemiştir."

Kaynak: TRT Haber

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