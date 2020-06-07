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Adalet Bakanı Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.
Bakan Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, bu provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya, failleri yakalayıp hukuki işlemleri yapmaya davet ediyoruz."
Bir hafta içinde önce Limasol sonra Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 7, 2020
Rum yönetimini, bu provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya, failleri yakalayıp hukuki işlemleri yapmaya davet ediyoruz.
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