Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek açılış konferansına katıldı.

Gül, ceza infaz sisteminin yeniden gözden geçirileceğini söyledi. "Yapanın yanına kâr kalıyor algısını ortadan kaldıracağız" dedi. Alternatif infaz yöntemlerinin de gündemlerinde olduğunu belirtti.

"Bu algıyı giderecek düzenlemeler için çalışıyoruz"

Bakan Gül, "Kamuoyunda yapanın yanına kar kalıyor algısını da ortadan kaldıracak şekilde yine cezasızlık algısının ortadan kalkmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar da önümüzde çalıştığımız hususlar arasında." ifadelerini kullandı.

Düşük miktarlı hapis cezalarının infazının uygulanacağını ve alternatif infaz yöntemleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Gül, "Yaşlı, hamile ve çocuklarının cezalarının infazının elektronik izleme merkezi ile evde gerçekleştirilmesi, yine ağır hasta hükümlü tutuklulara yönelik mağduriyetlerin ortadan kaldırılması hususunda önemli alternatif infaz çalışmalarını da hep birlikte uygulamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İnsan hakları eylem planının güncelleneceğini söyleyen Gül sözlerini şöyle sürdürdü;

Kişilerin ya da kurumların insan haklarını merkeze alan bir yaklaşımı ortaya koymaları bir zarurettir. Burada kaynaklanan eksiklikler varsa nerede hangi uygulamalar burada tıkanmıştır, bu insan hakları ihlallerine yönelik hassasiyet verilmesi gerekiyorsa bunların hepsini kurum kurum ortaya koyacağız.

Kaynak: TRT Haber