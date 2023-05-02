Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'de kadın güçlü olursa devlet de güçlü olur

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bekir Bozdağ, partisinin Suruç Kadın Kolları Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimlerde Türkiye'nin geleceğinin belirleneceğini söyledi.

"Türkiye, büyüyerek yoluna devam mı edecek, yoksa Türkiye yerinde sayan, geriye dönen, geriye dönmekle övünen siyasilerin elinde mi olacak? Bunun kararını sizler vereceksiniz" diyen Bozdağ, AK Parti iktidarları döneminde kadınlarla ilgili tarihi reformlara imza attıklarını söyledi.

Anayasaya kadınlar lehine pozitif ayrımcılığı koyduklarını anlatan Bozdağ, eğitim alanında da önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

"Kadınların önemli bir kısmının eğitim ve öğretim hakkını gasbederek ülkeyi yönettiler"

"Kadın hakları" derken başını örten kadınların eğitim hakkını gasbeden ilkel anlayışa son verdiklerini söyleyen Bakan Bozdağ, "Bizim iktidarımıza kadar bu ülkede başını örten kadınların ortaöğretim, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim görme hakkı yoktu" dedi.

"Yıllar yılı bu ülkenin kadınlarının önemli bir kısmının eğitim ve öğretim hakkını gasbederek ülkeyi yönettiler" diyen Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gasbı da hak, hukuk, adalet, eşitlik diye milletin önüne koydular. Şimdi soruyorum, başı örtülü kadınlar, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite dahil bütün eğitim kurumlarında bugün okuyorlar mı? Okuyorlar. Yasağı kaldırdık, haksızlığa son verdik. İstihdamın önündeki haksızlığı, engeli beraber kaldırdık."

"Kadınların istihdamını artıran adımlar attık"

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların istihdamını artıran adımlar attıklarını anlattı.

Başı örtülü kadınların önündeki "siyaset yapma engelini" kaldırdıklarını söyleyen Bozdağ, şunları söyledi:

"Oy veren kadınlarımıza bu sefer başı açık, başı örtülü herkesin seçilme hakkını eşit olarak sağlayan adımı biz attık. Daha pek çok adımı da kadınlarımız lehine attık, atmaya da devam edeceğiz. Ülkemizi geliştirmek, kalkındırmak, ileri götürmek için kadınların güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak kadın kolları, diğer partilerin ana kademelerinden daha güçlü bir teşkilata sahiptir. Biz bununla şunu hedefliyoruz, Türkiye'de kadın güçlü olursa erkek de güçlü olur, millet de güçlü olur, devlet de güçlü olur."

"Huzur ve güveni en üst düzeyde koruyacağız"

Şanlıurfa'da huzurun, güvenin, istikrarın önemli olduğuna işaret eden Bozdağ, terörle mücadelede yapılanları anlatan Bakan Bozdağ, "Dün yollarında gezilemeyen, dağlarına gidilemeyen, yaylalarında oturulamayan yerlerde, bugün her tarafta insanlar dilediği gibi gezebiliyor, yaylaları özgürce kullanabiliyor. Daha iyi bir noktaya geldik, daha iyiye de gideceğiz" diye konuştu.

"HDP, Yeşil Sol Parti, diğerleri hangi derdimize çare oldu?" sorusunu yönelten Bozdağ, ideolojik yaklaşımlarla ülkenin hak ve hukukunu gözetmeyen anlayışla bir yere gidilemeyeceğini sözlerine ekledi.