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Gündem
AA 02.05.2023 13:23

Bakan Nebati: Bir vizeye ülkenin geleceğini değişmeye hazır olan bir güruh var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var." dedi.

Bakan Nebati: Bir vizeye ülkenin geleceğini değişmeye hazır olan bir güruh var
[Fotograf: AA]

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Hasbihal Toplantısı"nda, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Teknolojiyle en üst seviyelere giden, herkesin birinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü ve refahtan pay aldığı bir ülke hayaliyle çalıştıklarını belirten Nebati, partinin bugüne kadarki mücadelelerin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Nebati, özgürlükler alanındaki gelişmelere değinerek, "Kendilerini merkeze koyup bizi ötekileştirenler, 21 yıllık iktidarımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ortaya koymuş olduğu özgürlük alanı içinde şimdi kendilerini Alevi olarak niteleyebilenler, 30 yıl önce, 1990'lı yıllarda en güçlü olduğu dönemlerde çıkıp 'Ben Alevi'yim' diyemiyorlardı. Bugün çıkıp başörtüsüyle bize karşı durup birilerinin yanında yer alanların başörtüleri üniversitelere giderken başlarından çıkarılıyordu." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar yatırım getireceğim" vaadini eleştiren Nebati, "Geçmişte yüzde 7 bin 500 faizle ona buna peşkeş çektiklerinde şimdi utanmadan sıkılmadan dünyanın en başarılı ekonomilerinden biri olmamıza rağmen bizi hor görüyorlar. Bunlar sadece bir banka üzerinden 50 milyar dolar götürdüklerinde bunları görmezden gelip şimdi yalan dolan üzerinden kapalı kapılar arkasında yaptıkları sözleşmelerle, anlaşmalarla ülkeye 300 milyar dolar yalanını uydurarak para getireceklerini iddia ediyorlar." ifadesini kullandı.

"Mandacı bir bakış açısıyla, Batı'nın önünde eğilip durmaktan başka yaptıkları bir şey yok"

Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar bizim ürettiğimiz, İHA'lar, SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayisindeki başarımızı 'Biz bunlara dokunarak durduracağız' diyorlar. Bunlar, terörde askerimiz, polisimiz şehit olmasın diye kurduğumuz o güvenlik alanını terk edip 'Suriye'den çıkacağız ve terörü tekrar başa getireceğiz' diyebilecek kendilerini kaybetmiş insanlar. Bunların, 'Güney Kıbrıs'ı tanıyacağız, sizin her istediğinizi yapacağız yeter ki biz Avrupa'ya vizesiz girelim diye bu ülkenin bayrağını peşkeş çekeceğiz' deyip, mandacı bir bakış açısıyla, hala ezik duruşlarıyla Batı'nın önünde eğilip durmaktan başka yaptıkları bir şey yok. Ama bu son 21 yıllık bu muhteşem, büyük değişimi anlayamayanlar, hele hele bizim içimizden anlayamayıp sırtını dönenler tarihe de Allah'a da hesap vereceklerdir. Bunları asla unutmasınlar. Milli Görüş'ün neşet ettiği bir partinin başına AK Parti'yi, Refah Partisi'ni, Fazilet Partisi'ni kapatmak için, bazılarında da başarıya ulaştırdıkları kişilerin temsilcisi konumundaki insanları koyup 'Ben oraya oy vereceğim' diyorsa bu Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmak demektir. Birileri dün çıkmış diyor ki 'Ben de Kemal'ci oldum'. Bu partiye bakan olarak geldiğinde seninle çocuk gibi muamele edip 'Bebecan' diye lakap takanların yanına gidip 'Ben de Kemal'ci oldum' diyenler tarihe hesap vereceklerdir."

Milletin desteğiyle yürüdüklerini vurgulayan Nebati, "Adam çıkmış vize uğruna, 'Vatanı, devleti, milleti geç, terör gelsin, teröristleri dışarıya çıkaracağım, 15 Temmuz'da darbe yapanları salacağım, 40 bin cana mal olmuş terör örgütünün liderlerini salacağım' diyor. 'Suriye'den kim ateş ederse etsin mühim değil' diyor. 'Doğu Akdeniz'den çekileceğim, Güney Kıbrıs'ı tanıyacağım' diyor. Ne uğruna? Vize uğruna. Bir vizeye bir ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan bir güruh var." dedi.

Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, Erdoğan'ın ertelenen Mersin mitinginin gelecek hafta düzenlenmesinin planlandığını bildirdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, milletvekili adayları ve geçmiş dönemlerde teşkilatta görev yapan partililer de katıldı.

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Nureddin Nebati Seçim 2023 Mersin
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