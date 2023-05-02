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TRT Haber, AA 02.05.2023 13:13

İstanbul merkezli 7 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında Yeşil Sol Parti gençlik meclis üyelerinin de olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 32 gözaltı
[AA (Arşiv)]

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde kentte faaliyet gösterdikleri, örgütün kırsal alanına eleman aktarımında bulundukları ve silahlı, molotofkokteylli korsan gösteri yürüyüşlerine katıldıkları yönünde bilgiler elde edilen aralarında Yeşil Sol Parti gençlik meclis üyelerinin de olduğu 39 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul merkezli 7 ildeki 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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