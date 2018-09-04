Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

TRT Haber'de özel röportaj konuğu olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme dair sorularını cevaplandırdı.

Çocuklar icra daireleri aracılığı ile alınmayacak

Çocuk baba ya da anne mahkeme kararıyla görmesi gerekiyor hakkı var. Karşı taraf vermeyince ne olacak bir otorite o teması sağlayacak. Şu anki uygulamada icraya para yatırıyor kendi çocuğunu görmeye gidiyor. Biz diyoruz ki bu ücreti almayalım. Bir para ödeyerek çocuğunu görme sisteminden vazgeçelim. Bir para ödeyerek alma işlemine son vereceğiz ama herkesten önce anne ve baba kendi aralarındaki bu itilafı çocuğua yansıtmamalı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Çocuklar, İcra Daireleri aracılığıyla alınmayacak.https://t.co/ISxGXplCjN pic.twitter.com/m3r8ZsAsaV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Eylül 2018

Yargıda hedef süre uygulaması

Yargıda hedef süre uygulamasında temel yaklaşımımız yargılamanın öngörülebilir olmasını sağlamak. Hedef süre uygulaması pazartesi başladı. Yargıda öngörülebilirliği sağlamak istiyoruz. Çalışma yapılırken bir dava türünde standart bir süre belirlendi. Yargılamayı uzatılan ve hedef süreyi uzatılan unsurlar tespit edilecek. Hem yargılama hem de ceza aşamasında süre belirlendi. Belirlenen süre aşılırsa sistem bizi uyaracak. Dava açıldıktan sonra ne zaman sonuçlanacağı bilinecek. Yargı sitemimiz üzerine analiz yapılacak. Vatandaşlarımızda davasının ne zaman biteceğini bilecek, şeffaf bir sistem olacak.

1 Ocak itibari ile de vatandaş dava açtığında bin 457 ayrı dava türü ve 220 soruşturma türü için vatandaşımız Ankara İzmir İstanbul adliyesine davasını açtı. Adliyeden çıkarken açtığı dava boşanma, tazminat davası, hakaret, ceza davası bu elinde belge ile çıkacak. Adliye merdivenlerden çıkarken devlet davanın 200 gün 300 gün sonra biteceğini taahhüt ediyor. Bu konuda yargıya güveni artırıcı bir özellik olarak hedefliyoruz. Sistemdeki eksiklikleri görmemizi sağlayacak.

AB perspektifimiz, reform yaklaşımımız temel dinamiklerinden, stratejik vizyonlarından birisidir. Esasen AB’nin reformcu yaklaşımından öte bizim vatandaşımıza duyduğumuz bir güven, vatandaşımızın insan haklarına, daha fazla özgürlüğe ihtiyacı var. Biz de bunu verme misyonumuz, vizyonumuz var. AB sürecinden bağımsız zaten bu bizim ödevimiz. AB ile yapılan bu reformlar çakışan iki irade. Dolaysıyla görüşmelerden ne kadar geri kalsak da reformlarımızdan geri durmadık. İnsan hakları eylem planımız güncelleyeceğiz.

FETÖ davaları

FETÖ darbecilerinin yargılanmasıyla ilgili adili, hızlı yargılanmalar yapılıyor. 86 dosya devam ediyor. 203 dosyada darbeciler hakkında karar karar verildi. Tüm mahkemeler fedakarlıkla bu davaları sürdürüyor. Milli iradeye, Cumhurbaşkanlığı külliyesine, meclise yapılan bu hain saldırılara karşı hukuktan hiçbir şekilde taviz verilmeden, anayasadan hiçbir şekilde vazgeçilmeden davalar görülüyor. Suçluyla suçsuz ayırt edilerek hakkaniyet çerçevesinde yargılamalar yapılıyor. Yılsonu itibariyle sanık sayısı fazla olan davalar hariç darbe yargılamaları sona erecek.

Papaz Rahip Brunson davası

Hakimlerimiz, mahkemelerimiz anayasa gereği yargılama yaparlar. Duruşması Ekim ayında var. Elbette bu süreçte bağımsız mahkemelerin hakimlerin vereceği kararla yürüyen süreçtir ve herkese düşen de bu karara saygı duymaktır. Türk yargısı bağımsızdır bizler de süreci mahkemelerinin vermiş olduğu karar çerçevesinde mahkemeler de kendi delillerine göre karar verecektir. Bize düşen de bu süreci takip etmek ve verilen karar saygı duymaktır.

"Terör örgütü mensuplarının iadesiyle ilgili batıdan destek alamıyoruz"

FETÖ’nün, terör örgütü mensuplarının iadesiyle ilgili dünyada özellikle batıda çok olumlu bir destek alamıyoruz. Bu konuyla ilgili özellikle, insanın aklına bu konuda acaba farklı bir şekilde örgütleri korur mu sorusu hep geliyor. Esasen uluslararası hukuka göre, sözleşmelere göre, bir ülkenin bağımsız yargısı, mahkemesi, savcısı, bir suçluyu iade için talep ederse, o ülkeye düşen bu mahkemenin kararını yerine getirmektir.

Uluslararası hukukun gereği budur. Türkiye olarak bu konuda bir mahkemenin talebi olması halinde, hangi ülke olursa olsun bize ulaştırılan bir talep varsa biz o suçluyu iade ederiz. Bazı ülkelerden biz bu desteği göremiyoruz. Interpol’e İçişleri Bakanlığı’nın talepleri olmasına rağmen, Interpol de bu talepleri yayınlamıyor. Yine de bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

Ermenistan’da yakalanan FETÖ’cü firari Kemal Öksüz’ün durumu

Kemal Öksüz hakkında Giresun’da mahkememizin bu konuda bir arama ve yakalama talebi söz konusu. Arkadaşlarımız da takip ediyor. Interpol zaten taleplerimize olumlu yaklaşmıyor. Ama biz yine o kişi ve diğer terör örgütü mensupları ile ilgili yine taleplerimizi yinelemeye devam edeceğiz.

FETÖ elebaşının iadesi

Bu konuda bir adım atılmadı. Tüm delililer, belgeler verildi. Başta sayın cumhurbaşkanımızın bire bir görüşmeleri, temaslarında da hep gündem FETÖ elebaşının iadesiydi. Bu konuda tüm deliller verildi. Son zamanlarda çok önemli delillerle, önceki delillerimizle teyit eder mahiyette bir takım belgeler de verildi. Çok açık bir şekilde darbeyi FETÖ’nün yaptığı, lideri olduğu, örgütün terör örgütü olduğu hem bizim yüksek mahkemenin verdiği kararlar ve sunduğumuz delillerle aslında her şey açık.

Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın olduğu bir çalışma grubu oluşturuldu. Arkadaşlarımız hem Amerika’ya gitti hem de Amerikalı yetkililer buraya geldi. Arkadaşlarımız hukuki olarak süreçle ilgili o kanalları sürdürüyor. Ama şuan itibariyle maalesef bu konuda bildiğiniz gibi Amerika’nın tutumu terör örgütü elebaşının verilmesi yönünde olmadı.

"2 bin kişi memuriyete döndü"

OHAL’le ilgili 2 bin civarında kişi memuriyete dönüşler mevcut. OHAL komisyonu çalışmalarını devam ettiriyor. Bundan sonra daha hızlı bir karar sürecine girildi.

-Cezaevlerinde tutuklu hükümlü sayısında yoğunluk var. 250 bin 707 tutuklu hükümlü var. Daha önce yapılan açıklamalarda değişen bir şey yok. Tutumumuz değişmedi af konusu gündemimizde yok.

-Bin adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız.

Kaynak: TRT Haber