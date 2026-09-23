Hafif Sağanak Yağışlı 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.09.2026 10:56

Adalar Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li Kemal Türkyılmaz seçildi

Adalar Belediye Meclisindeki Belediye Başkan Vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı.

Adalar Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li Kemal Türkyılmaz seçildi

Adalar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından meclis başkan vekili İsmail Onur Balbinar'ın yönetiminde Taş Mektep'te toplandı.

Tutuklu bulunan ve meclis üyeliğinden istifa eden Fırat Durak'ın yerine yedek üye Mehmet Ceylan gelirken, ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Yavuz Çiftcioğlu'nun kısıtlılığının kaldırılmasıyla oy kullanacak üye sayısı 9 oldu.

Daha önce CHP'den istifa ederek bağımsız olan Aytül Ekşiyan da pazartesi günkü oturumdan sonra yeniden CHP'ye katılarak CHP'nin başkan vekili adayı oldu.

AK Parti ise meclis üyesi Kemal Türkyılmaz'ı aday gösterdi. Toplam 9 meclis üyesinin oy kullandığı ilk iki turda üye tam sayısının 2/3'ü olan 8 sayısı arandı. İlk turda AK Parti'nin adayı Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Ekşiyan 4 oy aldı.

İkinci turda ise Türkyılmaz 4, Ekşiyan 4 oy alırken, Türkyılmaz'a verilen bir oy ise harf hatası gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İkinci tur sonunda CHP, Aytül Ekşiyan'ın aynı zamanda divanda olmasını gerekçe göstererek seçimin iptaline ilişkin dilekçe verdi.

Oturumu yöneten Balbinar tarafından itirazın reddedilmesi üzerine Yeni Parti yönetimi CHP'li meclis üyelerinin salondan çıkmasını istedi. Salonda AK Parti ve Yeni Partililer arasında tartışma yaşanırken, divan başkanı Balbinar, polis ekiplerini davet ederek tarafların salondan çıkarılmasını istedi.

Polis ekiplerinin salonu boşaltmasının ardından divana yeni üye seçilmesiyle üçüncü tura geçildi.

Salt çoğunluk olan 7 sayısının arandığı üçüncü turda kullanılan 5 oyun tamamı Türkyılmaz'a çıktı.

Oy çokluğunun arandığı son turda kullanılan 5 oyun tamamını alan Türkyılmaz, Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi.

ETİKETLER
AK Parti CHP İstanbul Seçim
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
Bakan Güler, Kars'ta ziyaretlerde bulundu
11:52
GAP Havalimanı TEKNOFEST Güneydoğu'ya hazır
11:42
SAYZEK Akademik Tez Programı başvuruları başladı
11:39
Enerjide iki kritik eşik: Finansman ve şebeke kapasitesi
11:37
Japonya, BM Güvenlik Konseyinin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısı yaptı
11:33
Türkiye'de tütün her yıl 100 bin ölüme neden oluyor
Bağdat'ın tarihi "Bakırcılar Çarşısı"
Bağdat'ın tarihi "Bakırcılar Çarşısı"
FOTO FOKUS
Sinop ormanlarının üstünde masalsı bulut manzarası
Sinop ormanlarının üstünde masalsı bulut manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ