Amerikalı gazetecinin salı günü Kadıköy'de aracında ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.



Andre Vltchek'in Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopsisi tamamlandı. Raporda Vltchek'in üzerinde herhangi bir darbe, morarma ya da travma olmadığı belirtildi.



Ölüm nedeni kimyasal ve patolojik incelemeler sonucunda belli olacak. Soruşturma kapsamında Amerikalı gazetecinin eşi ve iki şoförünün ifadesi de alındı.

Eşi uyandıramadı

ABD'li gazeteci Andre Vltchek ve eşi Rossie İndira Vltchek, Samsun'dan kiraladıkları araç ve özel şoförle salı günü sabah saatlerinde konaklayacakları Karaköy'deki otele gelmişti.

Otelin önüne geldiklerinde eşi Andre Vltchek'in hareket etmediğini gören Rossie İndira Vltchek, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Vltchek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.