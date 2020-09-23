Eğitime ilişkin fotoğraflar Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.



Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin, Marmara, Ege Denizi ve Karadeniz’de gerçekleştirilecek İleri Denizcilik Eğitimleri kapsamında TCG Cezayirli Gazi Hasanpaşa ile denize açıldı.



Paylaşımda Deniz Harp Okulu Limanı’ndan uğurlanan bahriyelilerin Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladığı da vurgulandı.

Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencileri, Marmara, Ege Denizi ve Karadeniz’de icra edilecek İleri Denizcilik Eğitimleri kapsamında TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASANPAŞA ile Deniz Harp Okulu Limanı’ndan uğurlanarak Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladı.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/yj1jAQcaFO