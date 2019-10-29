Türkiye, terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i Amerika Birleşik Devletleri'nden resmen istiyor.

Adalet Bakanlığı, terörist Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na iletti.

Dışişleri Bakanlığı talepnameyi en geç perşembe günü ABD makamlarına iletecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından konuyla ilgili uyarılarda bulundu

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Terörist bir elebaşının müttefiklerimiz tarafından tanınmasının ilişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz. Bu durum ulusal ve uluslararası hukukun ihlali olmakla birlikte stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna da aykırıdır. Bölgemize yönelik öngörüsüz politikalar, uzun süren sorunlar yaratacak, tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak ve uluslararası güvenliğe karşı riskleri artıracaktır. ABD makamları, terör elebaşlarına herhangi bir vize vermemekle kalmayıp, aynı zamanda onları müttefikleriyle birlikte adalete teslim etmek için iş birliği yapmalıdır."

Kaynak: TRT Haber