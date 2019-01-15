İkinci kez Ankara'ya gelen ABD Savunma Bakanlığı heyeti, Savunma Sanayii Başkalığında temaslarına saat 10:00'da başladı. Görüşmelerin gün boyu sürmesi bekleniyor.

ABD heyetinin 3 Ocak'ta Ankara ziyaretinde gündeme getirdiği 3,5 milyar dolarılık Patriot teklifi teknik heyetlerce değerlendiriliyor.

Görüşmelerde uygun kredi, teknoloji transferi ve ortak üretim gibi taleplerin gündeme geleceği belirtiliyor.

Heyet Ankara temaslarına yarın da devam edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayının ardından yeniden gündeme gelen Patriot hava savunma sistemi, toplam 140 adet füze ve ilgili ekipmanı içeriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına 19 Aralık'ta onay vermişti. ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber