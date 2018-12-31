Ankara-Washington hattında FETÖ görüşmeleri sürerken, Anadolu Ajansı ekibi darbenin sivil elebaşlarından Hakan Çiçek'in cep telefonundan gelen sinyalleri takip etti. Sinyallerin koordinatları ekibi FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğine ulaştırdı.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden, başta FETÖ elebaşı Gülen olmak üzere terör örgütü üyelerinin iadesini talep ediyor.

Bu çerçevede Ankara-Washington hattında FETÖ diplomasisi de hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet, yeni deliller için 3-4 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor. Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu heyet, Ankara'da temaslarda bulunacak.

Görüşmede taraflar, Türkiye'nin sunduğu yeni FETÖ delilleri üzerinden katedilen mesafeyi değerlendirecek.

İki ülke arasındaki görüşmeler hız kazanırken, FETÖ'cülerin yakından takibi de sürüyor.

Anadolu Ajansı da darbe girişiminde aktif rol alan sivil elebaşlarından Hakan Çiçek'in peşine düştü. Çicek’in cep telefonunun uydudaki koordinatlarını takibe aldı. Navigasyon aletine girilen koordinatlar izlendi.

Uydu sinyalleri, AA ekibini doğrudan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da kaldığı çiftliğe götürdü.

Koordinatların izleri sürülünce, örgüt mensuplarının uğrak yeri Masal Cafe’ye de gittiği anlaşıldı.

Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen cep telefonundan elde edilen dijital izler, FETÖ elebaşı Gülen'in darbeyle ilişkisini ortaya koyan en önemli kanıtlardan biri..

Kaynak: TRT Haber