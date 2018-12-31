İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında terör örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 75 bin 239 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

2018 yılında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 147 bin 562 operasyon yapıldı, yakalanan 203 bin 297 şüpheliden 22 bin 815'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurları ile birlikte Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri tarafından İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde kırsalda 599’u büyük ve orta çaplı toplam 96 bin 745, şehirlerde 33 bin 895 olmak üzere 130 bin 640 operasyon yapıldı.

Bu operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 75 bin 239 Terör (PKK/KCK 19 bin 185, SOL 1006, DEAŞ 3 bin 38, FETÖ/PDY 52 bin 10), 203 bin 297 Uyuşturucu, 32 bin 140 Kaçakçılık suçlarından ve 6 bin 138 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 316 bin 814 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda bin 287 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. Toplam 2 bin 75 silah, 23 ton patlayıcı ve 836 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 147 bin 562 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 22 bin 815 kişi tutuklandı. 78 ton esrar, 17,8 ton eroin ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 21 bin 433 operasyonda 32 bin 140 kişi gözaltına alındı, 602 kişi tutuklandı.

Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 42 bin 406 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 18 bin 376 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: TRT Haber