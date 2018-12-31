İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanının katılımıyla "ülke genelinde yılbaşında alınacak tedbirlere" ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Buna göre bu gece ülke genelinde 255 bin 804 kolluk görevlisi görev yapacak. Sivil kıyafetli ekipler, kutlamaların toplu yapılacağı yerler ile AVM'lerde önlem alacak.

İnce alınan tedbirlerle ilgili şunları kaydetti:

"Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde olması için emniyet jandarma sahil güvenlik birimlerimizden 41 bin 214, asayiş ve trafik timi helikopter İHA ve dron olmak üzere 390 hava aracı, 124 deniz aracı 1101 motorsiklet 519 dedektör köpeği ülke genelinde toplam 255 bin 804 kolluk görevlisi görevlendirilmiştir.

Tüm illerimizde kutlamaların yapılacağı alanlar veya meydanlarda, eğlence merkezlerinde, AVM'lerde görünür kolluk personeline ilave olarak çok sayıda sivil kolluk personelin görevlendirmeleri yapılmış olup çok sayıda sivil kıyafetli kolluk personeli görevlerinin başında olacaktır."

Kaynak: TRT Haber