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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yeni yıl mesajı
31 Aralık 2018 Pazartesi 12:07 - Son Güncelleme 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:09
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması milli gaye olmalıdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
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