Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Mamak Belediyesi KapalÄ± Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenen "ElmadaÄŸ Åžehit Mustafa BÃ¼yÃ¼kpoyraz Polis Meslek EÄŸitim Merkezi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 22. DÃ¶nem POMEM Mezuniyet TÃ¶reni"ne katÄ±ldÄ±.

Bakan Soylu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PKK ile muÌˆcadelede neredeyse sona yaklasÌ§tÄ±k. Åžehirden tamamen sildigÌ†imiz PKK'yÄ± kÄ±rsalda da magÌ†aralarÄ±n icÌ§ine tÄ±ktÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

Trafik cezalarÄ±ndan gelen paralarÄ±n Maliye'ye gitmediÄŸini de aktaran Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "BirtakÄ±m tezviratlar yapÄ±yorlar. Bu trafik cezalarÄ±ndan gelen paralar Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal bÃ¼tÃ§esine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya daÄŸÄ±lÄ±yor." dedi.

Kaynak: AA