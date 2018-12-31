Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen uygulamaya girmesiyle ülkemiz artık koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler dönemini geride bıraktı. İnşallah demokrasimizin, ekonomimizin ve devlet kurumlarımızın daha istikrarlı ve etkin işleyeceği yeni bir dönemi başlattık." şeklinde konuştu.

"Türkiye tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor"

Erdoğan, "Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden, kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği bizi diplomaside ve sahada daha aktif bir politika izlemeye yöneltti. "Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır. Attığımız tüm adımları bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Suriye'deki gelişmeler, bu çabalarımızın neticeleridir. Biz bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz.

Bu anlayışla Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin, Trablus'un, Saraybosna'nın, kırımın hukukunu savunuyoruz. Irak'ın istikrarına da katkı yapmaya devam ediyoruz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı koruma hususundaki kararlılığımızı, hem siyasi alanda hem de sahada gösteriyoruz. 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA