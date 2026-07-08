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Gündem
AA 08.07.2026 10:56

ABD Başkanı Trump, otelinden ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 36.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde otelden ayrıldı.

ABD Başkanı Trump, otelinden ayrıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde başkent Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gününde liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen kritik oturumlarla devam ediyor.

Zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılanan devlet ve hükümet başkanları, bugün programın ikinci ayağı için yeniden Beştepe'de olacak.

Ankara'daki Tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün
Ankara'daki Tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün

Liderler, zirve gündemindeki stratejik konuları görüşmek ve ittifakın geleceğine yönelik kararları almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'ndaki toplantıya katılmak için yerlerini alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, devlet ve hükümet başkanlarını `Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı`nda bir araya getirecek ana oturumunun öncesinde konakladığı otelden ayrıldı.
 

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