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Gündem
TRT Haber 08.07.2026 10:51

NATO Ankara Zirvesi'nde ikinci gün mesaisi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde ikinci gün mesaisi başladı. Liderler yoğun diplomasi trafiğini bugün Beştepe'de sürdürecek.

NATO Ankara Zirvesi'nde ikinci gün mesaisi başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde başkent Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gününde liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen kritik oturumlarla devam ediyor.

Zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılanan devlet ve hükümet başkanları, bugün programın ikinci ayağı için yeniden Beştepe'ye ulaştı.

Liderler, zirve gündemindeki stratejik konuları görüşmek ve ittifakın geleceğine yönelik kararları almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'ndaki toplantıya katılmak için yerlerini alıyor.

İlk gün resepsiyonla noktalanmıştı

Ankara’daki tarihi zirvenin ilk günü, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi resepsiyonla sona ermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler onuruna verdiği resepsiyonda, müttefik ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesine vurgu yapılmış ve liderler gayriresmi ortamda ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kritik başlıklar masada

Zirvenin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda yapılacak oturumlarda; bölgesel güvenlik, NATO’nun genişleme stratejileri ve küresel savunma iş birlikleri gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve süresince katılımcı liderlerle baş başa ve heyetler arası görüşmelerine devam etmesi, akşam saatlerinde ise zirvenin sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

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