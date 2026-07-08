Hollanda Başbakanı Rob Jetten: Savunma harcamalarımızı üç katına çıkardık

Avrupa'nın savunma sanayisindeki adımlarına dikkat çeken Jetten, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gördüğünüz gibi, savunma harcamalarımızı üç katına çıkardık. Diğer birçok ülke de bu harcamaları büyük ölçüde artırdı ve son birkaç gün içinde Avrupalı müttefikler arasında askeri işbirliğine yönelik pek çok anlaşma imzalandı, bu da daha güçlü bir Avrupa'nın hepimizin yararına olduğunu gösteriyor."

Avrupa'nın güvenliğinin yanı sıra ABD için de çalışıldığını söyleyen Jetten, bunun daha güçlü bir NATO ittifakının parçası olmak adına ABD'nin de menfaatine olduğunu ifade etti.

Jetten ayrıca, son birkaç aydır Avrupa kıtasını kendi başına savunabilecek kapasiteye sahip olduklarını gösterdiklerini kaydederek, NATO'yu "yeniden yapılandırdıklarını" vurguladı.