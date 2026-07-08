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Türkiye
AA 08.07.2026 12:09

İstanbul'da "kara para aklama" operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığından elde ettikleri suç gelirlerini altın şirketi üzerinden finansal dolaşıma entegre eden kara para aklama ağını yönettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da "kara para aklama" operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma, şüphelilerin "göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında elde ettikleri suç gelirlerini aklama faaliyetinde bulunduklarının MASAK tarafından tespit edilmesi üzerine başlatıldı.

Şüphelilerin "göçmen kaçakçılığı" suçundan elde edilen gelirleri, banka hesapları üzerinden Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kullanarak uluslararası ticaret görünümü altında finansal dolaşıma entegre eden bir kara para aklama ağını yönettikleri, toplamda 784 milyon 709 bin 120 lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

İstanbul'da "kara para aklama" operasyonu: 6 gözaltı

Bu işlemlerde alıcı ya da gönderici konumunda bulunan kişilerden 35'inin "silahlı suç örgütü kurmak", 28'inin "rüşvet, yolsuzluk", 164'ünün "resmi-özel belgede sahtecilik", 80'inin "uyuşturucu madde ticareti", 116'sının "göçmen kaçakçılığı", 10'unun ise "yağma" suçundan daha önce yakalanıp adli işlem gördüğü tespit edildi.

Türkiye'de yasal kalış statüsünde bulunmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırıp bu kişilerin ikamet almalarını sağladığı belirlenen 6 şüpheli, başsavcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan kazandıkları gelirler ile edindikleri ve aklama eylemine tabi tuttukları mal varlıklarına el konuldu.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka ve kripto hesapları ile 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konulduğu öğrenildi.

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Düzensiz Göçmenler İstanbul Kaçakçılık MASAK
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