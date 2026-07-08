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Dünya
AA 08.07.2026 11:04

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ankara'da

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, temaslarda bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ankara'da

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