"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'de 11 ili etkiledi.

Dünyada 100'den fazla ülke, depremin ardından Türkiye'ye yardım önerisinde bulundu. Deprem sonrası birçok ülke, arama kurtarma ekiplerini afetten etkilenen bölgelere göndermek için harekete geçti.

Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, 90 ülkeden arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelerde görev aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek olan yabancı ekipler, yüzlerce kişiyi enkazdan sağ çıkardı ve hayata yeniden tutunmalarını sağladı.

İlk gelen Azerbaycan ekibi oldu

Her doğal afette olduğu gibi Türkiye'nin ilk yardımına koşan ülke Azerbaycan oldu. 6 Şubat 04.17'de meydana gelen ilk depremden saatler sonra 370 kişilik Azerbaycanlı arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı.

Azerbaycanlı ekipler, toplam 899 personelle Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına destek olarak enkazdan 53 kişiyi sağ çıkardı.

Çalışmalara destek veren 89 ülkenin ekipleri ülkelerine dönerken Azerbaycanlı ekiplerden 309 kişi halen Kahramanmaraş'ta görev yapıyor.

Gözyaşlarına hakim olmadıkları anlar hafızalara kazındı

Türk ekiplerle enkazdan bir kişiyi daha sağ çıkarmak için yoğun çaba sarf eden yabancı arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sırasında yaşadıkları duygusal anlar da kameralara yansıdı.

Depremde yardıma koşan Yunanistan'dan gelen 67 kişilik arama kurtarma ekibi Hatay'da görev yaptı.

Yunan ekibin Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çalışmaları sonucu 50 yaşındaki baba ve 6 yaşındaki kızını enkazdan sağ çıkardıktan sonra yaşadığı duygusal anlar kameralarca kaydedildi.

6 yaşındaki kızı enkazdan kurtardıktan sonra birbirlerine sarılan ve sevinç gözyaşları döken Yunan ekibin o anları, depremde hafızalara kazınanlardan biri oldu.

[Fotoğraf: AA]

Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibi de Hatay'da 1,5 yaşındaki kızı enkazdan sağ çıkardıktan sonra duygusal anlar yaşadı.

Macar televizyonuna röportaj veren arama kurtarma yetkilisi, küçük kızı kurtardıkları anı anlatırken gözyaşlarına boğuldu ve bu görüntü tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

Enkaz altındakilerle iletişim için Türkçe kelimeler kullandı

Yabancı arama kurtarma ekiplerinin hafızalara kazınan başka bir görüntüsü de Alman ekip üyesi Daniel Lankers'in enkaz altındaki Zeynep isimli kadına seslendiği an oldu.

Enkaz altındakilerle iletişim kurmak için Türkçe-İngilizce kelimeler kullanan Lankers'in "Zeynep Hanım, Daniel burada. Korkma" diye seslendiği görüntü, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

"Dost patiler" çalışmalara destek oldu

Depremde arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ülkeden de "dost patiler" çalışmalara katkı sundu. 54 ülkeden 440 özel eğitimli köpek, enkaz altındaki çok sayıda kişinin bulunarak sağ çıkarılmasında önemli rol oynadı.

Meksikalı ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Türkiye'ye getirilen ünlü arama kurtarma köpeği Proteo, görev yaptığı Adıyaman'da rahatsızlanarak öldü.

Bölgede 3 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasında önemli rol oynayan Proteo, çalışmalara katıldığı Adıyaman'a gömüldü