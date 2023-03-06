Mart ayının ilk Kabine Toplantısı bugün yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenen ilk başlık 11 ili etkileyen depremdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alındı. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırıldı.

Kalıcı konutların inşası

Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirildi.

Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da Kabine'nin gündeminde.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti.