Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinde 13 bin 753 artçı sarsıntı oldu
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.
6 Şubat'ta Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen ve çevresindeki 11 ilde de hissedilen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Kahramanmaraş depremleri sebebiyle bölgede bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.
Konuyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan paylaşımda, artçı deprem aktivitesinin devam ettiği belirtilerek, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği hatırlatıldı.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 16:43
- 16:37
- 16:31
- 16:26
- 16:21
Sıradaki Haber
Deprem yardımlarını evine götüren 4. sınıf emniyet müdürü tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz