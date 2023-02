Depremin olduğu ilk andan itibaren canla başla çalıştılar. Bir cana ulaşmak için saatlerce enkaz başındaydılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Hatay'ı ziyaretinde başka ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleriyle görüştü.

Azerbaycan ekibi ile de bir araya geldi, hizmetleri için teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bizimle özel olarak ilgilendi"

Kahramanmaraş'ta enkazlardan 53 kişiyi kurtaran Azerbaycan arama kurtarma ekibinin komutanı Tuğgeneral Muharrem Hasanov, Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi TRT Haber'e anlattı.

Cumhurbaşkanının ziyaretinin kendilerini duygulandırdığını dile getirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan gelmişti. Bütün ekiplerle görüşürken Azerbaycan ekibinin yanında durdu ve özel olarak bizimle ilgilendi, çalışmalarımızı sordu. Bunların hepsini Cumhurbaşkanımıza ilettim."

"3 gün hiç uyumadık"

Azerbaycan Hatay Ekibi Komutan Yardımcısı Albay Reşad Nesirov, 114 kişilik arama kurtarma ekibinin enkazda sağ bir kişiye ulaştıklarında sevinçten ağladıklarını söyledi.

"Ekip olarak 3 gün hiç uyumadık hep can kurtarmaya çalıştık. Her gün daha hevesle enkazlarda çalışmalarımızı sürdürdük. Sebep ise aynı millet aynı can olduğumuz için. Şairimizin dediği gibi bir bedende iki can Türkiye Azerbaycan olduğumuz için millet bize kucak açtı."

Azerbaycan arama kurtarma ekibi, çalışmalar sona erene kadar deprem bölgesinde kalacak.

