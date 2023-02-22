Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan "yurt ücretleri"ne ilişkin açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarı yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır" ifadelerini kullandı.
Sevgili gençler,— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 22, 2023
Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir.
???? Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır.
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu Deprem
Son Haberler
- 20:03
- 19:58
- 19:42
- 19:51
- 19:37
Sıradaki Haber
TOKİ Başkanı Bulut: Konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz