Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te açıklama yaptı.
Gaziantep'te 1767 konutun yapımına başlayacağız.
İnşaat sektörü temsilcileri malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Murat Kurum
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