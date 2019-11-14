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8 DEAŞ'lı daha sınır dışı ediliyor14 Kasım 2019 Perşembe 14:16 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 14:25
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında bugün, 1 İngiliz ve 7 Alman uyruklunun sınır dışı işlemleri gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin devam ettiğini açıkladı.
Açıklamada, bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS'nin Londra'ya, Alman uyruklu 7 YTS'nin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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