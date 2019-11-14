İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS'nin Londra'ya, Alman uyruklu 7 YTS'nin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber