Dünya
Okul binasında PKK/YPG terör örgütüne ait 50 adet anti tank mayını bulundu14 Kasım 2019 Perşembe 14:10 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 14:23
Barış Pınarı Harekat bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu.
Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulunduğu belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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