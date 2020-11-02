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70 saat sonra bir kedi daha kurtarıldı
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Rızabey Apartmanı'nda, 70 saat sonra bir kedinin daha kurtarıldığını duyurdu.
AFAD ekipleri Rızabey Apartmanı'nda depremden 70 saat sonra bir kediyi enkazdan canlı çıkardı.
AFAD Başkanı Güllüoğlu güzel haberi twitter hesabından duyurdu. Güllüoğlu, "Rızabey apartmanında, depremin üzerinden 70 saat sonra bir cana daha ulaştık" dedi.
Rızabey apartmanında, depremin üzerinden 70 saat sonra bir cana daha ulaştık. pic.twitter.com/zKyu4vM9ue— Mehmet Güllüoğlu محمد
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 13:19
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