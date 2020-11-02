AFAD ekipleri Rızabey Apartmanı'nda depremden 70 saat sonra bir kediyi enkazdan canlı çıkardı.



AFAD Başkanı Güllüoğlu güzel haberi twitter hesabından duyurdu. Güllüoğlu, "Rızabey apartmanında, depremin üzerinden 70 saat sonra bir cana daha ulaştık" dedi.

Rızabey apartmanında, depremin üzerinden 70 saat sonra bir cana daha ulaştık. pic.twitter.com/zKyu4vM9ue — Mehmet Güllüoğlu محمد