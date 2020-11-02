Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Enkaz altında kalanlara ulaşmak için kullanılan yöntemlerden biri de sismik dinleme. Cihazlarla göçük altında hayatta kalan kişilerin sinyalleri görüntülü ve sesli olarak algılanıyor.

Sessizlik son derece önemli

Göçül altı dinleme ve iletişim kurma sistemi, enkaz altındaki en ufak titreşimleri bile algılayabiliyor. Cihazların gürültülü ortamlarda enkaz altındaki titreşimleri algılaması oldukça sınırlı. Bunun için de sessizlik son derece önemli.

Enkaz altındaki titreşimleri tespit edebilmek için cihazın kabloları önceden açılan dehlizlere sarkıtılıyor, sensörler de belirlenen noktalara yerleştiriliyor. Enkaz altındaki en küçük hareketlilik bile algılanarak afetzedelerin yeri tespit ediliyor. Bu şekilde depremzedeye ulaşılarak enkazdan çıkarılıyor.

Titreşim yansımasa bile umutlar tükenmiyor

Sistemi jandarma arama kurtarma ve AFAD timleri ortaklaşa yürütüyor. Sensörlere herhangi bir titreşim yansımasa bile umutlar tükenmiyor.

Enkaz altında kalanların hareket etmeme ihtimalini dikkate alan ekipler aynı titizlikle çalışmaya devam ediyor.

Haber: Duygu Tuncel

Kamera: Bülent Uzun