Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ Valiliği'nden İzmir'e 3 yardım tırı gönderildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ Valiliği depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir’e 3 tır yardım malzemesi gönderdi.
24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'da Valilik, İzmir'deki depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunmak için yardımlarını sürdürüyor.
Daha önce Valilik koordinasyonunda arama kurtarma aracı, 8 arama kurtarma teknisyeni, 3 inşaat mühendisi, 3 inşaat teknikeri olmak üzere 9 personel ve 1 yardım tırı gönderilen kentten Elazığ Belediyesi ve Türk Kızılay Şubesince de 1'er tır yardım malzemesi ve destek ekibi sevk edildi.
Bu sevkiyatların ardından Vali Erkaya Yırık'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan, içerisinde gıda, battaniye ve çocuk bezi gibi yaşam malzemelerinin bulunduğu 3 tır daha deprem bölgesine uğurlandı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 12:15
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