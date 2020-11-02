Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

İdil ile enkaz altında iletişim kuran Balıkesir itfaiyesinden ekip amiri Bahadır Kuş genç kızı uyanık tutmak için üstün bir çaba gösterdi.

Bahadır Kuş o anları TRT Haber'de anlattı: "Kurtarma ekiplerinin morali zaman geçtikçe bozulur, yorgunluk başlar. Ama Genç kızın sesini duyduğumuzda öyle bir heyecanlandık ve mutlu olduk ki bu bize güç verdi. O anda sanki hiç 3 gün geçmemiş yorulmamış gibi hissettik, güç aldık. Ailesini tanıdım, çeşitli sorular sordum. İdil kızımızı dinç tutmak, uyumasına engel olmak için sorular sordum.”

Çalışmaları yakından inceleyen AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da İdil'in kurtarılmasından duydukları mutluluğu vurguladı. Güllüoğlu, “İdil'i sağlıklı bir şekilde hastaneye uğurladık. Ailesi gördü bizim açımızdan da açıkçası çok güzel bir andı” dedi.