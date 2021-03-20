Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütünün KCK yapılanmasında sözde en üst karar alma ve uygulama mercii olarak bilinen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüpheliler hakkındaki soruşturma derinleştirildi.

Şüphelilerin terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yürüttükleri belirlendi.

Mardin merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.