Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 17:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
53'üncü ATAK helikopteri envantere girdi
[Fotoğraf: MSB]
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın hava gücüne bir ATAK helikopteri daha katıldı. Böylece 53'üncü ATAK helikopteri TSK'nın envanterine girmiş oldu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Yerli savunma sanayi firmalarınca milli imkanlarla geliştirilen ATAK Faz-2 helikopterinin ikincisinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığı belirtildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni nesil helikopterde elektronik harpten kendini koruma sistemlerine ilave olarak, radar ve lazer ikaz alıcı ile radyo frekans karıştırıcı sistemler bulunuyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada 53’'üncü ATAK helikopterinin envantere alındığı vurgulandı.
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