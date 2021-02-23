Açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Yerli savunma sanayi firmalarınca milli imkanlarla geliştirilen ATAK Faz-2 helikopterinin ikincisinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yeni nesil helikopterde elektronik harpten kendini koruma sistemlerine ilave olarak, radar ve lazer ikaz alıcı ile radyo frekans karıştırıcı sistemler bulunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 53’'üncü ATAK helikopterinin envantere alındığı vurgulandı.