Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan
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