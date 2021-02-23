AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Zengin, "Benim üzerimden AK Parti'nin kadınlarına ve AK Parti'nin siyasetine çok profesyonel, çok koordineli özel bir saldırı ile karşı karşıyayız" açıklamasını yaptı.

"Teröre prim vermeden siyaset yapmayı tercih eden siyasi partilere sesleniyorum" diyen Zengin, "terör örgütlerinin kurduğu oyunların parçası olmayın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'i işaret eden Zengin, "Ben kendim bu saldırıya maruz kaldım. Beklerdim genel başkanlardan bana bir telefon. En azından kadın bir genel başkandan beklerdim" dedi.