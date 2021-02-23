Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Özlem Zengin'den Akşener'e 'hakaret' tepkisi
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, çıplak arama iddiaları üzerinden kendisini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e serzenişte bulundu. "Saldırılara maruz kaldım. Kadın bir genel başkandan telefon beklerdim" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.
Zengin, "Benim üzerimden AK Parti'nin kadınlarına ve AK Parti'nin siyasetine çok profesyonel, çok koordineli özel bir saldırı ile karşı karşıyayız" açıklamasını yaptı.
"Teröre prim vermeden siyaset yapmayı tercih eden siyasi partilere sesleniyorum" diyen Zengin, "terör örgütlerinin kurduğu oyunların parçası olmayın" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'i işaret eden Zengin, "Ben kendim bu saldırıya maruz kaldım. Beklerdim genel başkanlardan bana bir telefon. En azından kadın bir genel başkandan beklerdim" dedi.
Etiketler: AK Parti Meral Akşener
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